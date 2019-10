தேசிய செய்திகள்

வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் ஆதார் எண் இணைப்பு தேர்தல் கமிஷனின் பரிந்துரையை சட்ட அமைச்சகம் பரிசீலிக்கிறது

The Ministry of Law is considering the recommendation of the Election Commission to link the Aadhaar number with the voter's identity card

