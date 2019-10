தேசிய செய்திகள்

உத்தர பிரதேச மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளர் போட்டியின்றி தேர்வு + "||" + The states of Uttar Pradesh In the by-election The BJP candidate is chosen without contest

உத்தர பிரதேச மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளர் போட்டியின்றி தேர்வு