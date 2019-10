தேசிய செய்திகள்

மராட்டியம், அரியானா சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் : 4 மணி வரை நிலவரம் + "||" + As of 4pm 50.59% of votes cast in Haryana 43.70% in Maharashtra Votes were also cast.

