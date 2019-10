தேசிய செய்திகள்

“உங்களுக்கு ஆதரவாக நாங்கள் இருக்கிறோம்” - பரூக் அப்துல்லாவுக்கு மம்தா பானர்ஜி பிறந்த நாள் வாழ்த்து + "||" + "We Stand By You": Mamata Banerjee In Birthday Message To Farooq Abdullah

“உங்களுக்கு ஆதரவாக நாங்கள் இருக்கிறோம்” - பரூக் அப்துல்லாவுக்கு மம்தா பானர்ஜி பிறந்த நாள் வாழ்த்து