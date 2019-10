தேசிய செய்திகள்

டெல்லி மாநில காங்கிரஸ் புதிய தலைவராக சுபாஷ் சோப்ரா நியமனம் + "||" + Subhash Chopra appointed as the new Chief of Delhi Congress

டெல்லி மாநில காங்கிரஸ் புதிய தலைவராக சுபாஷ் சோப்ரா நியமனம்