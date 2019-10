தேசிய செய்திகள்

எந்த பொத்தானை அழுத்தினாலும் பா.ஜனதாவுக்கே ஓட்டு: பொய் தகவல் பரப்பியதாக வாக்குச்சாவடி முகவர் மீது வழக்கு + "||" + At the push of any button, Vote for BJP: Polling agents sued for spreading false information

எந்த பொத்தானை அழுத்தினாலும் பா.ஜனதாவுக்கே ஓட்டு: பொய் தகவல் பரப்பியதாக வாக்குச்சாவடி முகவர் மீது வழக்கு