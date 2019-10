தேசிய செய்திகள்

சிவசேனாவுடன் இணைய போவதில்லை; சரத் பவார் பேட்டி + "||" + NCP President, Sharad Pawar: We will not go with Shiv Sena

