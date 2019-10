தேசிய செய்திகள்

தீபாவளியை முன்னிட்டு அயோத்தியில் 5½ லட்சம் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டன கின்னஸ் சாதனை முயற்சி + "||" + In front of Diwali 5½ lakh lamps in Ayodhya

தீபாவளியை முன்னிட்டு அயோத்தியில் 5½ லட்சம் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டன கின்னஸ் சாதனை முயற்சி