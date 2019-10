தேசிய செய்திகள்

கேரளா : பாலக்காடு அருகே துப்பாக்கி சூட்டில் 3 மாவோயிஸ்டுகள் பலி + "||" + Three Maoists killed in face-off with Thunderbolts in Kerala's Agali

கேரளா : பாலக்காடு அருகே துப்பாக்கி சூட்டில் 3 மாவோயிஸ்டுகள் பலி