தேசிய செய்திகள்

பயன்பாட்டில் இல்லாத ஆழ்துளை கிணறுகளை மூட உத்தரவிட வேண்டும் - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் + "||" + Not in use Order to close the deep wells Petition to the Supreme Court

பயன்பாட்டில் இல்லாத ஆழ்துளை கிணறுகளை மூட உத்தரவிட வேண்டும் - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு தாக்கல்