தேசிய செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டு புதிய தலைமை நீதிபதியாக எஸ்.ஏ.பாப்டே நியமனம் 18-ந் தேதி பதவி ஏற்கிறார் + "||" + Supreme Court As the new Chief Justice Appointment of SA Babte

சுப்ரீம் கோர்ட்டு புதிய தலைமை நீதிபதியாக எஸ்.ஏ.பாப்டே நியமனம் 18-ந் தேதி பதவி ஏற்கிறார்