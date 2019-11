தேசிய செய்திகள்

தேர்வு நடத்தியதில் உலக சாதனை: ரெயில்வேயில் 1¼ லட்சம் பணியிடங்களுக்கு தேர்வு; 2.4 கோடி பேர் விண்ணப்பித்தனர் + "||" + World record in exams: Selection of 1 lakh jobs in Railways

தேர்வு நடத்தியதில் உலக சாதனை: ரெயில்வேயில் 1¼ லட்சம் பணியிடங்களுக்கு தேர்வு; 2.4 கோடி பேர் விண்ணப்பித்தனர்