தேசிய செய்திகள்

தேனி காதல் ஜோடி கொலை வழக்கு: குற்றவாளியின் தூக்கு தண்டனைக்கு இடைக்கால தடை - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Theni Love Couple Murder Case: Interim prohibition on the death penalty of the guilty - Supreme Court order

தேனி காதல் ஜோடி கொலை வழக்கு: குற்றவாளியின் தூக்கு தண்டனைக்கு இடைக்கால தடை - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு