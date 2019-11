தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி தீர்ப்பு குறித்து அதிருப்தி; ஓவைசி மீது வழக்குப்பதிவு + "||" + Complaint lodged against Owaisi over his don't need charity land remark on Ayodhya verdict

அயோத்தி தீர்ப்பு குறித்து அதிருப்தி; ஓவைசி மீது வழக்குப்பதிவு