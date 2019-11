தேசிய செய்திகள்

சாலைகளை ஹேமமாலினி கன்னத்துடன் ஒப்பிட்ட காங்கிரஸ் மந்திரி - மன்னிப்பு கேட்க பா.ஜனதா கோரிக்கை + "||" + Congressman who likened the roads to hemamalini cheek - Jan Janatha request to apologize

சாலைகளை ஹேமமாலினி கன்னத்துடன் ஒப்பிட்ட காங்கிரஸ் மந்திரி - மன்னிப்பு கேட்க பா.ஜனதா கோரிக்கை