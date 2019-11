தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி வழக்கின் மனுதாரர்களுக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய பாதுகாவலர்கள் : யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரவு + "||" + Gunmen Guardians To the petitioners of the Ayodhya case: Yogi Adityanath orders

அயோத்தி வழக்கின் மனுதாரர்களுக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய பாதுகாவலர்கள் : யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரவு