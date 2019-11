தேசிய செய்திகள்

நிலவை ஆய்வு செய்ய ‘சந்திரயான்-3’ திட்டம்அடுத்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் செயல்படுத்த இஸ்ரோ முடிவு + "||" + Chandrayaan-3 plan to study the Moon ISRO's decision to implement in November next year

