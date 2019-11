தேசிய செய்திகள்

நடுத்தர வகுப்பினருக்கு சுகாதார திட்டம் - பில் கேட்ஸ் முன்னிலையில் நிதி ஆயோக் அறிவிப்பு + "||" + Health plan for middle class - Announcement of Financial Aid in the presence of Bill Gates

நடுத்தர வகுப்பினருக்கு சுகாதார திட்டம் - பில் கேட்ஸ் முன்னிலையில் நிதி ஆயோக் அறிவிப்பு