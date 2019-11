தேசிய செய்திகள்

நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை அளவு தொடர்ந்து திருப்திகரமாகவே இருக்கிறது - காவிரி ஒழுங்காற்று குழு தலைவர் பேட்டி + "||" + Rainfall levels continue to be satisfactory in catchment areas - Interview with Cauvery Regulatory Group Chairman

நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை அளவு தொடர்ந்து திருப்திகரமாகவே இருக்கிறது - காவிரி ஒழுங்காற்று குழு தலைவர் பேட்டி