உலக செய்திகள்

குற்ற வழக்கு விசாரணையை ரத்து செய்யக்கோரி பொலிவியா முன்னாள் அதிபர் சார்பில் மசோதா தாக்கல் - இடைக்கால அதிபர் நிராகரிப்பு + "||" + Bill filed on behalf of Bolivia's former president - Interim Prasident's Rejection

குற்ற வழக்கு விசாரணையை ரத்து செய்யக்கோரி பொலிவியா முன்னாள் அதிபர் சார்பில் மசோதா தாக்கல் - இடைக்கால அதிபர் நிராகரிப்பு