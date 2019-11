தேசிய செய்திகள்

சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு முன்னெச்சரிக்கையாக காஷ்மீரில் 5,161 பேர் கைது - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + 5,161 people have been arrested in Kashmir after the cancellation of special status - Central Government Information

சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு முன்னெச்சரிக்கையாக காஷ்மீரில் 5,161 பேர் கைது - மத்திய அரசு தகவல்