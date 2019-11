தேசிய செய்திகள்

ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் திருமண நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து; 4 பேர் படுகாயம் + "||" + Himachal: 4 people injured after bus rolls down gorge in Sirmaur

ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் திருமண நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து; 4 பேர் படுகாயம்