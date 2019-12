தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் பரிதாப சம்பவம்; சிலிண்டர் வெடித்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 6 பேர் பலி + "||" + Six people belonging to the same family were killed when a cylinder exploded in Kashmir

