தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாதி கைது; ஆயுதங்கள் பறிமுதல் + "||" + Militant arrested with arms and ammunition in J-K's Kishtwar

ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாதி கைது; ஆயுதங்கள் பறிமுதல்