தேசிய செய்திகள்

எல்லையில் பாக். அத்துமீறல்: பொதுமக்களில் 2 பேர் பலி, 8 பேர் காயம் + "||" + 2 civilians killed, 8 injured in Pak shelling along LoC in J-K’s Poonch

எல்லையில் பாக். அத்துமீறல்: பொதுமக்களில் 2 பேர் பலி, 8 பேர் காயம்