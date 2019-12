தேசிய செய்திகள்

சாலைகள் அமைப்பதை ஆய்வு செய்ய தணிக்கை முறை அறிமுகம்மக்களவையில் மத்திய மந்திரி நிதின் கட்காரி அறிவிப்பு + "||" + Introduction of Audit Methodology for Inspection of Roads

சாலைகள் அமைப்பதை ஆய்வு செய்ய தணிக்கை முறை அறிமுகம்மக்களவையில் மத்திய மந்திரி நிதின் கட்காரி அறிவிப்பு