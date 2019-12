தேசிய செய்திகள்

2024-ம் ஆண்டுக்குள் குழாய் இணைப்போடு 55 லிட்டர் குடிநீர் - டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. கேள்விக்கு, மத்திய மந்திரி பதில் + "||" + By the year 2024 55 liters of drinking water with tap water - D R Balu MP To the question, the Union Minister answered

2024-ம் ஆண்டுக்குள் குழாய் இணைப்போடு 55 லிட்டர் குடிநீர் - டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. கேள்விக்கு, மத்திய மந்திரி பதில்