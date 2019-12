தேசிய செய்திகள்

28 நாள் சிகிச்சைக்கு பிறகு ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து லதா மங்கேஷ்கர் வீடு திரும்பினார் + "||" + Lata Mangeshkar returned home from the hospital after 28 days of treatment

28 நாள் சிகிச்சைக்கு பிறகு ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து லதா மங்கேஷ்கர் வீடு திரும்பினார்