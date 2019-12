தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த மசோதாவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு: வட கிழக்கு மாநிலங்களில் முழு அடைப்பு - இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு + "||" + Severe opposition to the Citizenship Amendment Bill: Full shutdown in North Eastern states - Impact of normal life

குடியுரிமை திருத்த மசோதாவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு: வட கிழக்கு மாநிலங்களில் முழு அடைப்பு - இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு