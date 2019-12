தேசிய செய்திகள்

துப்பாக்கியுடன் ‘செல்பி’ எடுத்த 2 பேர் கைது + "||" + Two arrested for carrying Selfie with pistol

துப்பாக்கியுடன் ‘செல்பி’ எடுத்த 2 பேர் கைது