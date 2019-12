தேசிய செய்திகள்

மணிப்பூர் கவர்னருக்கு கருப்புக்கொடி காட்டிய காங்கிரசார் - குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு + "||" + Congressman showing black flag for governor of Manipur - Opposition to the Citizenship Amendment Act

மணிப்பூர் கவர்னருக்கு கருப்புக்கொடி காட்டிய காங்கிரசார் - குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு