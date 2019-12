தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் இந்தியர்கள் யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் - பிரதமர் மோடி உறுதி + "||" + No Indian should be bothered by the Citizenship Amendment Act - PM Modi confirmed

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் இந்தியர்கள் யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் - பிரதமர் மோடி உறுதி