தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமையை நிரூபிக்க 1971-க்கு முந்தைய ஆவணங்கள் தேவையில்லை - மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் + "||" + Indian citizens do not have to prove any ancestry by presenting documents dating back to pre-1971 situation

குடியுரிமையை நிரூபிக்க 1971-க்கு முந்தைய ஆவணங்கள் தேவையில்லை - மத்திய உள்துறை அமைச்சகம்