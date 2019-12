தேசிய செய்திகள்

எங்கள் பொருளாதார இலக்கு கானல் நீரல்ல; எட்டக் கூடியதுதான் - பிரதமர் மோடி உறுதி + "||" + Our economic target is not Kanal water; May be something to reach - PM Modi confirmed

எங்கள் பொருளாதார இலக்கு கானல் நீரல்ல; எட்டக் கூடியதுதான் - பிரதமர் மோடி உறுதி