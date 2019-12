ஜெகன்மோகன் ரெட்டி பிறந்தநாள்: பிரதமர் மோடி, மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

சென்னை,

ஆந்திர முதல்-மந்திரி ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இன்று தனது 47-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதையொட்டி அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், "பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி, ஆரோக்கியத்துடன் நீண்ட நாட்கள் வாழ பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதேப்போல, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும், ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார். ஆந்திர முதல்-மந்திரியும் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவருமான ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். ஆந்திர மக்களுக்கும், நாட்டுக்கும் பல ஆண்டுகள் நீங்கள் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் என்று மு.க. ஸ்டாலின் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

My best wishes to @YSRCParty President and Chief Minister of Andhra Pradesh Thiru @ysjagan on his birthday.



I wish him many more years in service of the people of Andhra Pradesh and the country.