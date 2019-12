தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட 4 பேரின் உடலுக்கு எய்ம்ஸ் டாக்டர் குழு மூலம் இன்று மீண்டும் பிரேத பரிசோதனை + "||" + For the body of 4 people shot in Telangana An autopsy again today by the AIIMS team

தெலுங்கானாவில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட 4 பேரின் உடலுக்கு எய்ம்ஸ் டாக்டர் குழு மூலம் இன்று மீண்டும் பிரேத பரிசோதனை