தேசிய செய்திகள்

வன்முறையாளர்களின் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்ய நடவடிக்கை - உத்தரபிரதேச அரசு அதிரடி + "||" + Action to confiscate the property of the violent - Uttar Pradesh Government Action

வன்முறையாளர்களின் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்ய நடவடிக்கை - உத்தரபிரதேச அரசு அதிரடி