தேசிய செய்திகள்

விமானத்தில் பயணிகளுடன் பாஜக எம்.பி. சாத்வி பிரக்யா சிங் தாகூர் வாக்குவாதம் + "||" + "Your job is not to trouble us": Irate passengers slam BJP MP Pragya Thakur for delaying flight

விமானத்தில் பயணிகளுடன் பாஜக எம்.பி. சாத்வி பிரக்யா சிங் தாகூர் வாக்குவாதம்