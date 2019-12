தேசிய செய்திகள்

சூரிய கிரகணம் நிகழும் நேரத்தில் ஸ்ரீகாளஹஸ்தி சிவன் கோவில் நடை வழக்கம்போல் திறந்திருக்கும் + "||" + Srikalahasti Shiva Temple is open as usual during the solar eclipse

