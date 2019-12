தேசிய செய்திகள்

தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேடு புதுப்பிக்கும் பணி - நாடு முழுவதும் அடுத்த ஆண்டு நடக்கிறது + "||" + Renewal of National Population Record - happening next year across the country

தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேடு புதுப்பிக்கும் பணி - நாடு முழுவதும் அடுத்த ஆண்டு நடக்கிறது