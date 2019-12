தேசிய செய்திகள்

அடல் பூஜல் யோஜ்னா திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி + "||" + PM Modi launches Atal Bhujal Scheme for better management of groundwater

அடல் பூஜல் யோஜ்னா திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி