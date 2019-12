தேசிய செய்திகள்

போராட்டத்தில் பொதுச்சொத்துகளுக்கு சேதம்: ரூ.6¼ லட்சத்துக்கு காசோலை வழங்கிய முஸ்லிம்கள் + "||" + Damage to public keywords in the fight: Muslims who gave a check for Rs.6¼ lakh

போராட்டத்தில் பொதுச்சொத்துகளுக்கு சேதம்: ரூ.6¼ லட்சத்துக்கு காசோலை வழங்கிய முஸ்லிம்கள்