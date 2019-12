தேசிய செய்திகள்

வடமாநிலங்களில் வாட்டி எடுக்கும் கடும் குளிர்: விமான, ரெயில் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Severe cold weather in Northern Territories: impact on air and rail traffic

வடமாநிலங்களில் வாட்டி எடுக்கும் கடும் குளிர்: விமான, ரெயில் போக்குவரத்து பாதிப்பு