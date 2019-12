தேசிய செய்திகள்

135-வது நிறுவன தினத்தை கொண்டாடியது காங்கிரஸ்: தலைமை அலுவலகத்தில் சோனியா காந்தி கொடி ஏற்றினார் + "||" + Congress celebrates 135th establishment day: Sonia Gandhi hoisted the flag at the headquarters

