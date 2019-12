தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் வாழவேண்டுமானால் “பாரத் மாதா கீ ஜே” சொல்ல வேண்டும் - மத்திய மந்திரி தர்மேந்திர பிரதான் + "||" + Only those who are ready to say Bharat Mata Ki Jai can live here: Dharmendra Pradhan

இந்தியாவில் வாழவேண்டுமானால் “பாரத் மாதா கீ ஜே” சொல்ல வேண்டும் - மத்திய மந்திரி தர்மேந்திர பிரதான்