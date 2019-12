தேசிய செய்திகள்

அமித்ஷா பெயரை பயன்படுத்தி அரியானா மந்திரியிடம் ரூ.3 கோடி கேட்ட 2 பேர் கைது + "||" + Using the name of Amit ishah, Two arrested in Haryana minister for demanding Rs 3 crore

அமித்ஷா பெயரை பயன்படுத்தி அரியானா மந்திரியிடம் ரூ.3 கோடி கேட்ட 2 பேர் கைது