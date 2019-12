தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலில் 15-ந் தேதி மகர விளக்கு பூஜை: இன்று நடை திறக்கப்படுகிறது + "||" + Magara Vilakku Pooja on the 15th at Sabarimalai Ayyappan Temple: The walk opens today

சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலில் 15-ந் தேதி மகர விளக்கு பூஜை: இன்று நடை திறக்கப்படுகிறது