தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் விரைவில் 5ஜி சேவை - மந்திய மத்திரி ரவிசங்கர் பிரசாத் தகவல் + "||" + Government will give 5G spectrum for trials to all players: Ravi Shankar Prasad

இந்தியாவில் விரைவில் 5ஜி சேவை - மந்திய மத்திரி ரவிசங்கர் பிரசாத் தகவல்