தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எல்லா மாநிலங்களும் அமல்படுத்தியே தீர வேண்டும்: மத்திய மந்திரி வலியுறுத்தல் + "||" + All states must enforce the Citizenship Amendment Act: Emphasis on the Union Minister

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எல்லா மாநிலங்களும் அமல்படுத்தியே தீர வேண்டும்: மத்திய மந்திரி வலியுறுத்தல்