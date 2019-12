தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை ஆதரித்து பேசிய சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவுக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு + "||" + Prime Minister Modi applauds Sadguru Zaki Vasudeva, who spoke on behalf of the Citizenship Amendment Act

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை ஆதரித்து பேசிய சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவுக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு